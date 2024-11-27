3 роки ув’язнення отримав киянин за завдані тілесні ушкодження патрульному

Уночі 1 жовтня у Києві ми отримали повідомлення про порушення тиші в Оболонському районі. Інспектори прибули на місце, де виявили компанію, яка голосно відпочивала й заважала спокою сусідів. Двері квартири відчинив чоловік, який агресивно поводився та відмовився пред’явити будь-які документи, що засвідчують його особу.

Інспектори вирішили затримати чоловіка, щоб доставити його до відділку поліції для встановлення особи та складання відповідних адмінматеріалів. Зненацька з квартири вибіг товариш затриманого й ударив патрульного в обличчя.

Інспектори затримали обох чоловіків, доставили до управління поліції та передали слідчим, які з’ясували всі обставини й направили матеріали до суду.

Вироком Оболонського районного суду чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень патрульному, визнано винним у правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень) ККУ, та засуджено до трьох років позбавлення волі.

Ми першими прибуваємо на місця події та, ризикуючи власним життям, робимо все можливе, щоб захистити, врятувати та допомогти кожному. Але що отримуємо у відповідь…

Нікому не можна ображати будь-кого! Зокрема й патрульних, які щодня ризикують своїм життям та здоров’ям.

Патрульна поліція Києва