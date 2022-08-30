3 роки ув’язнення отримав мешканець Мукачівщини за ухилення від призову на військову службу

На підставі угоди про визнання винуватості, укладеної з прокурором Мукачівської окружної прокуратури, 27-річного жителя району засуджено до 3 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Встановлено, що чоловік, будучи військовозобов’язаним, з’явився до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пройшов відповідне медичне обстеження та був визнаний придатним до проходження військової служби за станом здоров’я. Після цього він ухилився від подальшої мобілізації, не з’явившись до РТЦК та СП у визначений йому час та про причини такого вчинку не повідомив.

Варто зазначити, що вказане правопорушення обвинувачений вчинив у період іспитового терміну, адже був раніше засуджений за незаконне придбання та зберігання канабісу у великих розмірах. В угоді з прокурором чоловік свою вину визнав, очікується набрання вироком законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури