3 роки ув’язнення отримав житель Черкащини за ухилення від призову на військову службу

За принципової позиції прокурорів Кам’янського відділу Смілянської окружної прокуратури суд визнав винним жителя м. Кам’янка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Слідством встановлено, що 32-річний чоловік будучи придатним до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився до п’ятого відділу Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки у військову частину, хоча був завчасно попереджений про необхідність явки. Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Суд визнав чоловіка винним в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки.

Досудове розслідування здійснювалось ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури