3 роки ув’язнення загрожує жінці, яка ошукала знайомого майже на 260 тисяч

Нагадуємо, що наприкінці квітня до Святошинського управління поліції звернувся чоловік з заявою про те, що його ошукала знайома.

Правоохоронці з’ясували, що 27-річна уродженка Київщини вигадала фейкову хворобу та, користуючись довірою знайомого, постійно просила в нього гроші на лікування. Чоловік протягом тривалого часу надсилав зловмисниці кошти, але згодом зрозумів, що його вводять в оману, а гроші жінка витрачає на власні потреби.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання аферистки та вилучили речові докази, які вказують на її причетність до скоєння злочину. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури слідчі повідомили жінці про підозру за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

На даний час працівники поліції скерували обвинувальний акт щодо зловмисниці до суду. Фігурантці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва