$3 тис. за непритягнення до відповідальності – на Волині двох поліцейських засуджено до 5 років позбавлення волі
За підтримання державного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора Луцьким міськрайонним судом Волинської області винесено вирок колишньому керівнику управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах цього управління.
Їх визнано винними у вимаганні та отриманні за попередньою змовою групою осіб 3 тис доларів США неправомірної вигоди за невжиття заходів щодо притягнення службової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення. Обом обвинуваченим призначено покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві власності майна з позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.
Незважаючи на невизнання обвинуваченими своєї вини, прокурори в суді довели, що колишній керівник управління ДВБ, на розгляді якого перебували матеріали щодо можливого вчинення корупційного правопорушення одним із працівників ГУ Нацполіції у Волинській області, вступив у злочинну змову зі своїм підлеглим з метою одержання хабара. Для конспірації своїх дій, він намагався залучити в якості посередника місцевого мешканця. Усвідомивши, що працівники поліції спонукають його до вчинення злочину, чоловік одразу звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів.
В подальшому керівника управління та оперуповноваженого було затримано під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
На теперішній час обвинувальний вирок не набрав законної сили.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.Tweet