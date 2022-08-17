$3 тис. за «білий квиток» ухилянтам – викрито чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва викрито 53-річного мешканця міста Києва, який організував незаконну схему переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Згідно із матеріалами кримінального провадження, чоловік пропонував чоловікам, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії воєнного стану, організувати безперешкодний перетин кордону України на підставі документів про нібито непридатність для військової служби за станом здоров’я, т. з. «білий квиток».

Свої послуги зловмисник оцінив у сумі 3000 доларів США з людини.

Зокрема, за такою схемою чоловік мав переправити через державний кордон України громадянина призовного віку.

У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримали під час зустрічі з «клієнтом» та отримання від нього 3000 доларів США.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також встановлено, що зловмисник перебуває у розшуку за вчинення шахрайства на території Закарпатської області.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося слідчими Святошинського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура