$3 тис. за митне оформлення товарів – на хабарі затримано начальника відділу Дніпровської митниці

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури на одержанні неправомірної вигоди затримано начальника відділу Дніпровської митниці Державної митної служби України (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, начальник відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї та кінологічного забезпечення Дніпровської митниці вимагав від керівника підприємства, який на той час вже був мобілізований до лав Збройних Сил України, неправомірну вигоду за нестворення перешкод під час митного оформлення товару.

Свої послуги 45-річний службовець оцінив у 3 тисячі доларів США.

10 серпня 2022 року у ході контролю за вчинення злочину працівника митниці затримали після одержання ним обумовленої суми. Під час затримання службовець намагався втекти від правоохоронців та знищити сліди вчиненого корупційного правопорушення.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, направлені на встановлення та фіксацію всіх обставин кримінального правопорушення.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Викрито правопорушення прокурорами спільно з працівниками Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки України. Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві.

Київська міська прокуратура