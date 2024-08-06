30 000 доларів США за незаконний перетин кордону через річку Тису для втечі у Румунію

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 41-річному уродженцю Дніпропетровщини. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, у липні цього року підозрюваний організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаного у Румунію.

Зокрема, запропонував «клієнту» перетнути кордон поза межами пункту пропуску, через річку Тиса.

Для цього чоловік давав настанови, проводив інструктаж, сприяв порадами та вказівками.

Згідно плану, у визначений день підозрюваний організував виїзд чоловіка у Закарпатську область, звідки він мав безперешкодно перетнути держкордон.

Свої послуги він оцінив у 30 000 доларів США.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, після передачі його знайомому половини обумовленої суми у якості завдатку. Товариш не знав про злочинну схему.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.