30 000 грн за повернення посвідчення водія – на Буковині викрито помічника приватного виконавця

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру помічнику приватного виконавця, який вимагав від громадянина неправомірну вигоду за вплив на посадових осіб сервісного центру МВС (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, помічник приватного виконавця одержав від громадянина, якого відповідно до рішення суду на 10 років позбавлено права керувати транспортним засобом, 30 000 грн неправомірної вигоди. За вказану суму чоловік пообіцяв громадянину вплинути на працівників Регіонального сервісного центру МВС в Чернівецькій області щодо повернення йому посвідчення водія.

Підозрюваного затримано після одержання останньої частини обумовлених коштів у сумі 20 000 гривень.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура