₴30 млн. збитків на закупівлях вакцини від ящура – керівнику фірми-постачальника повідомлено про підозру

Подільською окружною прокуратурою міста Києва за матеріалами ДЗНД СБУ повідомлено про підозру керівнику приватного підприємства у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час закупівлі протиящурних вакцин (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році службові особи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів закупили за завищеною вартістю вакцини проти ящуру.

Установлено також, що придбана у постачальника вакцина не була зареєстрована в Україні, відтак не могла бути використана та підлягала утилізації.

Відповідно до висновків судової економічної експертизи, внаслідок закупівлі зазначеної вакцини державі спричинено збитки у розмірі понад 30 млн грн.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Також повідомляємо, що у червні 2022 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього голови тендерного комітету Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за фактом службової недбалості під час закупівлі вказаної вакцини (ч. 2 ст. 367 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура