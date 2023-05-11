30-річний київський «Отелло» три доби бив та катував паяльником жінку через ревнощі

Через ревнощі 30-річний киянин три доби тримав жінку у квартирі та бив її. Крім цього, лікарі виявили на тілі потерпілої опіки від застосування паяльника. Слідчі повідомили фігуранту про підозру та нині він перебуває під вартою. Йому загрожує до десяти років за ґратами.

Вчора на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків, про те, що до лікарні доставлена 30-річна жінка з множинними травмами по всьому тілу. В такому стані медики її виявили у квартирі на вулиці Кубанської України. На місце події прибула слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, оперативники столичного главку та територіального підрозділу.

Начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе повідомив, що співмешканець на ґрунті ревнощів до знайомого протягом трьох діб бив потерпілу та застосував до неї паяльник у власному помешканні на Лісовому масиві:

«Залучивши до розкриття тяжкого злочину аналітиків сектору кримінального аналізу, оперативники швидко вийшли на слід підозрюваного. Ми встановили, що після скоєного зловмисник одразу поїхав шукати собі адвоката. Медики, окрім побоїв, виявили на тілі жінки виявлено численні опіки. Слідчі затримали 32-річного місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

З місця події поліцейські вилучили численні речові докази, а саме речі потерпілої та предмети, які можуть вказувати на причетність киянина до скоєння цього злочину. Наразі потерпіла перебуває у лікарні.

«Слідчим відділом Деснянського управління поліції у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, за процесуального погодження із Деснянською окружною прокуратурою фігуранту оголошено про підозру. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі», – додав полковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва