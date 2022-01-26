₴30 тис. за приватизацію землі – за хабарництво судитимуть міського голову на Кіровоградщині

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно одного із міських голів Кіровоградщини за фактом вимагання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що міський голова вимагав від підприємця 30 тис грн за вирішення питання щодо приватизації земельної ділянки. Посадовця викрили у службовому кабінеті після отримання підтвердження про переведення суми на попередньо вказаний ним рахунок.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури