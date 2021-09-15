$30 тис. за укладення договору про будівництво – затримано посадовця Міноборони та посередника

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури під час одержання неправомірної вигоди затримано начальника Центрального територіального управління капітального будівництва Міністерства оборони України та посередника (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, вони вимагали від представника товариства 30 тис доларів США за сприяння в прийнятті сесією селищної ради рішення про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку у смт. Гостомель Київської області.

Також за ці кошти вони обіцяли надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення іншої земельної ділянки в смт. Гостомель у користування на умовах оренди та укладення з Центральним територіальним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України договорів про капітальне будівництво на землях, що перебувають у віданні Міноборони, у тому числі на території військового містечка.

У ході контролю за вчиненням злочину після одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 20 тис доларів США їх затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

На цей час тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються інші учасники схеми.

Викрито злочин прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Києві, за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР та оперативного управління територіального управління ДБР, розташованого в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора