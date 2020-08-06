₴30 тис. за закриття кримінального провадження – судитимуть слідчого поліції

Прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт стосовно старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві, викритого на вимаганні та одержанні 30 тис. гривень неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За версією обвинувачення, правоохоронець здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайського заволодіння майном приватного підприємства.

У вересні 2019 року капітан поліції запропонував особі, яка могла бути причетна до вчинення вказаного правопорушення, передати йому грошові кошти у сумі 30 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Передача грошових коштів здійснювалось у два етапи, у тому числі шляхом переказу на банківську картку. Після отримання всієї суми неправомірної вигоди у січні поточного року 28-річного поліцейського затримали.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.

У разі визнання судом вини чоловіка, йому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, за матеріалами Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва