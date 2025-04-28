$30 тис. за незаконний перетин кордону з Молдовою – затримано одного з організаторів схеми

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю столиці, який незаконно переправляв військовозобов’язаних через український кордон до Молдови (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України).

Підозрюваний підшукував «клієнтів» через особисті зв’язки, узгоджував з ними деталі перетину кордону та розповідав що потрібно робити. Так, двох чоловіків водій мав довезти до Одеської області до лінії кордону з Молдовою. За це з охочих виїхати брали по 20 тис. доларів одразу у Києві, а ще по 10 потрібно було передати перед кордоном водію. Таким чином двоє чоловіків мали заплатити 60 тис. доларів США.

У Києві гроші передавались через пункт обміну валют, де підозрюваний їх спершу перевірив. Затримали його безпосередньо з 40 тис. доларів США, які чоловіки передали як частину оплати за перетин кордону.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 7 до 9 років.

Пресслужба Київської міської прокуратури