$30 тис. за «пом’якшення покарання» – у Житомирі адвокатку обвинувачують у шахрайстві та підбурюванні до дачі хабара

Житомирською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно адвокатки за фактом підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайство) (ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Як повідомлялося раніше, шахрайські дії стосовно свого клієнта вчинила адвокатка з Житомира, яка надавала йому правову допомогу.

Чоловік, перебуваючи у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні, звернувся за захистом. Тоді адвокатка запропонувала значно ширші послуги, а саме, посприяти у тому, щоб слідчі змінили кваліфікацію його незаконних дій. Унаслідок цього клієнт нібито отримає значно легше покарання за скоєний злочин.

Свої послуги оцінила на суму 30 тис. доларів США. Хоча насправді не мала жодн их намірів будь-що вирішувати зі слідчими чи надавати кошти.

Викрили обвинувачену у листопаді 2023 року, відразу після одержання нею неправомірної вигоди на зазначену суму.

Досудове розслідування проводив Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР, розташований у м. Хмельницькому. Оперативний супровід – УСБ України в Житомирській області.

У разі доведення вини адвокатці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури