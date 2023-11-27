$30 тисяч за пом’якшення покарання за злочин – у Житомирі адвоката підозрюють у шахрайстві та підбурюванні до дачі хабаря

Керівником Житомирської обласної прокуратури здійснено повідомлення про підозру адвокату у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайство) (ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Слідством установлено, що адвокат міста Житомира, надаючи правову допомогу у кримінальному провадженні, запропонувала одному із підозрюваних посприяти у зміні слідчими кваліфікації його протиправних дій та, як наслідок – пом’якшення у майбутньому покарання за скоєний ним злочин.

Вартість послуги оцінила у 30 тисяч доларів США.

Днями адвоката викрили «на гарячому» після одержання неправомірної вигоди на суму 30 тисяч доларів США. Кошти вилучено.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР, розташований у м. Хмельницькому. Оперативний супровід – УСБ України в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури