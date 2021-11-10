₴300 тисяч за «вирішення питань» із закупівлі обладнання для аеропорту — в Херсоні затримали депутата облради

Викрили фінансову оборудку та її організатора оперативники управління стратегічних розслідувань в Херсонській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. Учора, 9 листопада, депутата затримали одразу після отримання коштів.

За 300 тисяч гривень винагороди депутат — член постійної комісії з питань бюджету та фінансів обласної ради — обіцяв пролобіювати на сесії прийняття відповідного рішення. Зокрема спочатку винести на розгляд комісії питання про збільшення більш ніж у двічі вартості телекомунікаційної системи для міжнародного аеропорту Херсон, яку Херсонська обласна рада планувала викупити у громадянина.

Відтак, у разі прийняття такого рішення сесією облради, закупка системи коштувала б 950 тисяч гривень, замість 400. Відповідно бюджету були б завдані збитки на суму різниці у ціні необхідного обладнання.

Фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводиться за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, його здійснюють співробітники теруправління ДБР, розташованого в м. Мелітополі, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України