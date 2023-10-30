300 тисяч гривень збитків держбюджету: у києві повідомлено про підозру посадовцю «київзеленбуд»

Викрили посадовця у службовій недбалості слідчі Печерського управління поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури. Підозрюваному загрожує до п’яти років ув’язнення.

За даними слідства, у грудні 2022 року між Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень «Київзеленбуд» та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір підряду щодо проведення капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі у парку відпочинку «Гідропарк», що у Дніпровського районі столиці.

В подальшому начальник відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень «Київзеленбуд» підписав акти виконаних робіт, на підставі чого ТОВ отримали грошові кошти. Однак, розрахунки вартості виконаних робіть не відповідають вимогам і стандартам ДСТУ. Тобто, посадовець не здійснив перевірку фактично виконаного обсягу робіт та їх вартості, що зумовило нецільове використання бюджетних коштів – 300 тисяч гривень.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва

Оксана Тищенко