«$3000, або поїдеш у найгарячішу точку бойових дій»: двоє харків‘ян вимагали гроші з чоловіка, непридатного для служби в армії

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова викрито двох осіб: 37-річного чоловіка та 69-річну жінку, які виманювали гроші, щоб «полегшити» зняття з військового обліку.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що влітку потерпілий, який має вади зі здоров‘ям, пішов до лікарні. Він хотів забрати документи, що підтверджують його діагнози, аби знятись з військового обліку.

Проте медики сказали чоловіку, що це доволі «складна» процедура і надали йому номер телефона чоловіка, який допоможе йому зробити все безперешкодно.

«Добродієм» виявився 37-річний харків‘янин, який повідомив чоловіку, що за підготовку та безперешкодне узгодження документів щодо медичного обстеження та стаціонарного лікування без їх фактичного проходження, перебування, отримання необхідних медичних висновків, проходження військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України та в подальшому зняття з військового обліку, що надає можливість перетинати державний кордон України, треба заплатити. За «послугу» він оголосив суму у розмірі 3000 доларів США.

Потерпілий відмовився від незаконних схем, тому що він дійсно має проблеми зі здоров‘ям. Проте підозрюваний повідомив, що іншого вибору у чоловіка немає: самостійно він не зможе пройти обстеження, військово-лікарську комісію та знятись з військового обліку.

Крім того, ділок додав, що якщо чоловік не погодиться, його відправлять у найгарячішу точку проведення бойових дій. Не маючи виходу, потерпілий погодився.

До схеми також була залучена 69-річна харків’янка. Коли потерпілий приходив до лікарні, за вказівкою ділка він повідомляв медикам, що прийшов від неї, тому все проходило без будь-яких перепон.

Загалом ділок встиг отримати з чоловіка 2000 доларів США із загальної суми.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів чорнові записи. У 69-річної жінки — грошові кошти на загальну суму майже 24 000 доларів США. У 37-річного ділка знайдено підривач до ручних гранат типу УДЗ 334-35-91 та корпус ручної осколкової гранати РГН 254-96-91.

Загалом проведено 18 санкціонованих обшуків.

37-річного чоловіка правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України), та за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

69-річну харків‘янку підозрюють у пособництві в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Наразі стосовно неї в суді вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура