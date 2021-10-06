3000 доларів хабаря за вирішення земельного питання — Закарпатські поліцейські затримали депутата ОТГ

Він також обіймає посаду у профільному відділі тергромади та є секретарем постійної комісії з питань земельної політики, комунального господарства та планування соціально-економічного розвитку.

Депутата однієї з об’єднаних територіальних громад регіону затримали оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Фігурант отримав 3000 доларів США неправомірної вигоди за вирішення земельного питання. За цю суму гарантував позитивне затвердження на сесії ОТГ проєкту землеустрою під будівництво житлового будинку.

За місцем проживання депутата поліцейські вилучили отримані в якості хабаря кошти. Його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Національна поліція України