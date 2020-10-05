$3000 за перекваліфікацію злочину – підозрюється посадовець райуправління поліції Києва

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань затримано заступника начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Нацполіції у м. Києві під час одержання неправомірної вигоди у сумі 3 тис доларів США (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі затриманому правоохоронцю повідомлено про підозру.

За даними слідства, поліцейський вимагав та одержав хабар від свідка у кримінальному провадженні за непритягнення його до відповідальності за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом. За грошову «винагороду» правоохоронець пообіцяв перекваліфікувати злочин на менш тяжкий – шахрайство або вирішити питання щодо закриття кримінального провадження, яке розслідується слідчим відділу, де він обіймає керівну посаду.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії та вирішується питання про обрання посадовцеві поліції запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора