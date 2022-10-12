$3000 за перетин кордону: у столиці викрили чергову незаконну схему та затримали порушників

Фігуранти пропонували «клієнтам» пакет документів, за допомогою яких чоловіки могли безперешкодно виїхати за кордон під привидом купівлі транспорту на потреби ЗСУ. Голові громадської організації та двом його спільникам оголошено про підозру. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводження Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури затримали трьох учасників злочинної схеми, котрі налагодили незаконний перетин державного кордону чоловіками призивного віку.

Правоохоронці встановили, що зловмисники підшукували бажаючих виїхати за межі країни та пропонували їм відповідний дозвільний пакет документів за грошову винагороду у сумі 3000 доларів США. Надалі голова однієї з громадських організацій вказував у документах та включав до реєстру клієнтів у якості водіїв, які виїжджали за кордон під привидом купівлі транспорту на потреби Збройних Сил України.

Порушників 1988, 1999 та 1984 років народження, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За місцями мешкання фігурантів у Київській області слідчі провели обшуки, у ході яких вилучили гроші, банківські картки та мобільні телефони.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон. За погодженням із Подільською окружною прокуратурою слідчі повідомили затриманим про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва