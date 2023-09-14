$3000 за сприяння у вступі та відстрочку від мобілізації – на хабарі викрили заступника директора коледжу

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури на хабарі викрито секретаря приймальної комісії одного з рівненських навчальних закладів (ч. 3 ст. 368 КК України).

Зокрема, за версією слідства, заступник директора, який водночас є секретарем приймальної комісії коледжу, одержав 3000 доларів США неправомірної вигоди від абітурієнта за сприяння у вступі до навчального закладу та видачу довідки з метою ухилення від мобілізації.

Посадовця викрили 14 вересня, після отримання ним усієї суми хабаря. Правоохоронці вилучили мічені купюри та затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Перевіряється також причетність посадовця до інших аналогічних злочинів.

Досудове розслідування проводять слідчі РУП ГУНП в Рівненській області, за оперативного супроводу працівників УСР в Рівненській області ДСР НП України та Управління СБУ в області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури