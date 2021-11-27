$3000 за свободу – чотирьом особам повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі чоловіка та вимаганні

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури 4 мешканцям м. Краматорська віком від 19 до 43 років повідомлено про підозру в умисному незаконному позбавленні волі з корисливих мотивів та у примушуванні до виконання цивільно-правових зобов’язань, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 355 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2021 року 43-річна мешканка м. Краматорська звернулась до 41-річного знайомого по допомогу в оформленні документів для розмитнення автомобілю. Свої послуги чоловік оцінив у 26 500 грн, проте після отримання вказаних коштів з поля зору замовниці зник.

У листопаді 2021 року, дізнавшись про місцезнаходження боржника, з метою повернення грошей, жінка спільно зі своїм сином та двома його знайомими зустріли його у м. Слов’янську та, погрожуючи фізичною розправою і предметом, схожим на пістолет, змусили зателефонувати співмешканці та наказати привезти в обумовлене місце у якості плати за його звільнення 3 000 доларів США.

Під час зустрічі, що відбулась на одній з автозаправних станцій м. Святогірська, правоохоронці викрили зловмисників, а чоловіка звільнили.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури