$3000 за ухилення від військової служби – судитимуть хірурга центральної райлікарні Буковини

За процесуального керівництва військової прокуратури Чернівецького гарнізону до Шевченківського районного суду м. Чернівці направлено обвинувальний акт стосовно лікаря однієї з центральних районних лікарень Буковини за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, хірург одержав 3000 доларів США хабара за вирішення питання щодо визнання двох призовників непридатними до військової строкової служби.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом слідчого управління Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області за оперативного супроводу відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Західного регіону