$3000 за видачу актів про фіктивну дезінфекцію – судитимуть начальника відділу столичного управління Держпродспоживслужби

Корупційну схему чиновника викрили у серпні минулого року слідчі слідчого управління поліції Києва спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві.

Правоохоронці встановили, що в травні 2024 року до Держпродспоживслужби звернувся фермер для проведення дезінфекції у приміщеннях та отримання відповідного акту, необхідного для подальшої діяльності господарства. Керівник відділу повідомив йому про надмірну завантаженість та відтермінував проведення профілактичних заходів.

Втім, надалі чиновник запропонував заявнику за 3 000 доларів надати відповідний акт про проведення обробки виробничих приміщень від комах та гризунів без фактичного виїзду на об’єкт.

Слідчі затримали фігуранта під час отримання ним другої частини «траншу» у розмірі 1000 доларів та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою неправомірної вигоди. На час слідства він був відсторонений від займаної посади.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво здійснювалось Київською міською прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Києва