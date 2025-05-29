31-річного одесита затримали за хуліганство зі стріляниною в центрі міста

Унаслідок протиправних дій фігуранта постраждала людина. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Подія сталася в понеділок, 26 травня, ввечері на перехресті вулиць Ніни Строкатої та Преображенської. Поліцейські встановили, що 39-річний місцевий житель переходив проїзджу частину дороги і його ледь не зачепив автомобіль під керуванням 31-річного співмістянина. Обурений пішохід вдарив ногою по автівці, а керманич, зупинившись за кілька метрів та не виходячи з транспортного засобу, вистрілив чоловіку у груди із травматичної зброї і поїхав.

Очевидці викликали потерпілому «швидку». Медики госпіталізували його з непроникаючим пораненням м’яких тканин грудної клітки та сповістили про пацієнта поліцію.

В результаті проведеної низки оперативно-розшукових заходів, протягом кількох годин поліцейські розшукали автівку та затримали стрілка. В нього вилучили пістолет для відстрілу гумових куль з 12 набоями. Також в якості речових доказів слідчі вилучили стріляну гільзу і кулю, яка влучила у потерпілого. Усі предмети скеровано на експертизу.

На підставі зібраних доказів слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 повідомили фігуранту про підозру в хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Згідно з санкцією ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років.

Правопорушник був затриманий у процесуальному порядку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в сумі 242 тис. 240 грн.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1