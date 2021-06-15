32 – річний житель м. Черкаси хотів вбити 12-річного хлопчика із застосуванням подушки та ножа

Затримано та повідомлену про підозру черкащанину, який здійснив замах на умисне вбивство малолітньої дитини.

Черкаською окружною прокуратурою забезпечується процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні за фактом скоєння замаху на вбивство малолітнього за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.

У ході слідства з’ясовано, що 32 – річний житель м. Черкаси в приміщенні під’їзду будинку за місцем проживання із застосуванням подушки та ножа умисно скоїв стосовно 12-річного хлопчика дії, спрямовані на заподіяння смерті, спричинивши тілесні ушкодження у життєво важливі органи.

Однак, будучи поміченим свідком, зловмисник протиправні дії не довів до кінця та з місця події втік.

Наразі правопорушника затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство малолітньої дитини).

На даний час, вирішується питання застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Санкція указаної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури