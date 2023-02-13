32-річного жителя Марганця затримали за вбивство 40-річної співмешканки

Зловмисник завдав потерпілій декілька ударів кухонним ножем, внаслідок яких жінка померла.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 12 лютого о 00:30 в одній з квартир міста Марганець між зловмисником та його 40-річною співмешканкою виник конфлікт через ревнощі.

Під час сварки 32-річний місцевий мешканець кухонним ножем завдав жінці декілька ударів у груди та голову. Від отриманих поранень потерпіла померла на місці.

12 лютого зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП