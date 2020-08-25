32-річному одеситу загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганство в барі

У сутичці з незнайомцем, до якої призвів конфлікт «слово за слово», правопорушник дістав розкладний ніж і поранив 29-річному містянину шию.

Потерпілого з колото-різаною раною доставили до лікарні, після надання медичної допомоги його відпустили додому. Зловмисника ж прямо з місця скоєння злочину правоохоронці доставили до Малиновського відділу поліції.



«Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство», — повідомив начальник територіального ВП Віктор Герасименко. // Незалежні новини