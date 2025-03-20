32 військовозобов’язаних «водія» тернопільського підприємця не повернулись з-за кордону

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури повідомили про підозру підприємцю з Тернополя в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянню їх вчиненню та усуненням перешкод, вчиненому повторно, з корисливих мотивів (ч. 2,3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підприємець вносив дані про військовозобов’язаних чоловіків до інформаційної системи Шлях, що дало їм можливість безперешкодно перетнути державний кордон. Під час дії воєнного стану 38-річний чоловік отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.

Він підшукував через знайомих охочих виїхати за кордон, які не мали для цього законних підстав. Надалі за винагороду він вносив відомості про них до інформаційної бази, як про водіїв свого підприємства.

Використовуючи цю схему понад 100 військовозобов’язаних чоловіків незаконно виїхали з України. Після перетину кордону з республікою Польща, 32 із них не повернулись.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного правоохоронці вилучили речові докази: чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.

Розслідування здійснюють слідчі СВ Тернопільського райуправління поліції за оперативного супроводу УСБУ в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури