33-річного мешканця Києва судитимуть за фізичне та психологічне насильства відносно членів своєї родини

Київською місцевою прокуратурою № 2 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт щодо 33-річного мешканця Києва за фактом вчинення фізичного та психологічного насильства відносно членів своєї родини (ст. 126-1 КК України).

Так, під час досудового розслідування зібрано докази того, що підозрюваний умисно та систематично ображав нецензурними словами 54-річну матір, 49-річну тітку та 75-річну бабусю, залякував їх, принижував, погрожував фізичною розправою та систематично застосовував фізичну силу.

Вказані події відбувалися протягом останніх 4 місяців, за що кривдник тричі притягувався до адміністративної відповідальності.

Проте складені адмінпротоколи не вплинули на обвинуваченого та не змінили його поведінки. При цьому чоловік ніде не працює, зловживає алкоголем та живе в квартирі своєї онкохворої матері.

Обвинувальний акт відносно зловмисника скеровано до Дарницького районного суду столиці для розгляду по суті.

Відповідно до санкції інкримінованої статті чоловіку загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Прес-служба прокуратури Києва