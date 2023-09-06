33-річного утриманця Одеського СІЗО викрили у шахрайстві з продажем тактичних ліхтарів

Правопорушник раніше вже відбував покарання за майнові злочини, а цього року потрапив під варту за обвинуваченням у крадіжці. Знаходячись у СІЗО, зловмисник встиг ошукати 16 громадян, виманивши у них загалом 8000 гривень.

Протиправну діяльність чоловіка викрили працівники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 та оперативники Державної установи «Одеський слідчий ізолятор».

Під час слідства поліцейські встановили, що утриманець слідчого ізолятора, використовуючи мобільний телефон, створив обліковий запис під вигаданим ім’ям на одному з популярних сайтів та розмістив оголошення про продаж тактичних ліхтарів вартістю 500 гривень, яких насправді не мав. На повідомлення відгукнулись 16 місцевих жителів. Листуючись з ними через месенджер, зловмисник переконав їх в наявності товару та можливості поставки за умови повної передоплати. Громадяни погодились і перерахували гроші на абонентський номер чоловіка. Протягом двох днів він отримав від потерпілих загалом вісім тисяч гривень і припинив спілкування.

«У правопорушника вилучено смартфон із сім-картою, з якого він здійснював протиправні дії. За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України і карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 51000 до 68000 гривень, або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років», – розповів заступник начальника територіального підрозділу поліції Павло Гавришко.

Вкотре звертаємо увагу громадян на те, що не варто наперед сплачувати гроші за товар. Купуйте на умовах післяплати і обов’язково перевіряйте у поштовому відділенні вміст посилки.

Одеське районне управління поліції № 1