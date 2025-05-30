33-річного жителя Білгород-Дністровського району викрили в торгівлі вибухівкою

Правоохоронці затримали чоловіка одразу після збуту трьох тротилових шашок. Правопорушнику повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

Викрили та задокументували протиправні дії чоловіка оперативники та слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції.

Оборудка відбулась декілька днів тому в одному з сіл Сергіївської громади. З місця події слідчі районного відділу поліції разом зі спеціалістами управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області вилучили три тротилові шашки загальною вагою 1200 грамів. Вибухові речовини підтверджені, попередньо, вибухотехніками і скеровані на експертизу.

Крім того, в якості речових доказів у правопорушника вилучили 5 000 грн, отримані за збут «товару», та телефон з інформацією, що становить інтерес для слідства.

Фігуранта поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання грошей. За наявності достатніх доказів йому повідомили про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до семи років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тис. 240 грн, якою він не скористався. Канал потрапляння вибухівки до чоловіка правоохоронці встановлюватимуть у ході слідства.

Наголошуємо: відповідно до ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності за незаконні носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв особа, яка добровільно здала їх органам влади.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини