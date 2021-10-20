34-річний харків’янин вирощував майже 500 кущів конопель на власному подвір’ї (фото)

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку за фактом незаконного посіву та незаконного вирощування конопель (ч. 2 ст. 310 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що 34-річний харків’янин незаконно вирощував на власному подвір’ї коноплі для особистого вживання без мети збуту.



У ході обшуку домоволодіння чоловіка виявлено та вилучено майже 500 кущів конопель.

Висновком експертів Харківського НДЕКЦ МВС України підтверджено, що вилучені кущі є рослинами, які містять психотропну речовину – рослини роду коноплі.



13 жовтня 2021 року чоловіку повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури