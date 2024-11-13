34-річного киянина судитимуть за незаконне зберігання зброї та набоїв

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Слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадуємо, що у вересні цього року правоохоронці Святошинського управління поліції викрили 34-річного киянина у зберіганні зброї та боєприпасів. Працівники поліції провели санкціонований обшук в його квартирі та вилучили речові докази.

Під час обшуку поліцейські вилучили два ножі, банку з порохом, перероблений під бойовий стартовий пістолет, близько 370 набоїв, димову шашку та сім магазинів.

Тоді, правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі обвинувальний акт слідчі скерували до суду. За скоєне киянину загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

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