34-річного мешканця Дніпра затримали за нанесення смертельних тілесних ушкоджень співмешканці

Під час конфлікту нападник завдав потерпілій численні удари по голові. Внаслідок отриманих травм 49-річна жінка померла на місці.

Злочин стався 29 квітня близько о 17.50 в одному з будинків по вулиці Данила Галицького у Новокодацькому районі міста. Як встановили поліцейські, між чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт, внаслідок якого підозрюваний забив жінку до смерті. Правоохоронці затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

30 квітня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП