34-річний одесит з ножем напав на вулиці на подружню пару через телефон

Правопорушник травмував обох потерпілих. За скоєне йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подія сталася пообіді у Київському районі Одеси. Нібито для здійснення дзвінка зловмисник попросив у перехожих чоловіка та жінки мобільний телефон, а отримавши його, почав тікати. Подружжя наздогнало незнайомця, але той вдарив чоловіка каменем по голові, а жінку – ножем у плече.

Потерпілий одесит втратив свідомість, а його дружина звернулася по допомогу до перехожих, які викликали поліцію та «швидку». Лікарі надали постраждалим медичну допомогу і відпустили додому. У чоловіка травма голови, а в жінки – колото-різана рана лопатки.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів співробітники Одеського районного управління поліції № 1 та управління карного розшуку за підтримки фахівців управління кримінального аналізу та інших оперативних підрозділів ГУНП в Одеській області того ж вечора встановили, що злочин скоїв раніше судимий за крадіжки і грабежі житель Київського району Одеси. За місцем мешкання у чоловіка поліцейські вилучили ніж, а з місця події – інші речові докази, які скерували на експертизу. Викрадений телефон правопорушник продав, поліцейські встановлюють його місцезнаходження.

«Наразі на підставі зібраних доказів ми повідомили фігуранту про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для здоров’я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 15 років із конфіскацією майна. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – розповіла старша слідча Одеського районного управління поліції № 1 Катерина Боратинська.

Крім того, за фактом нанесення зловмисником тілесних ушкоджень жінці розпочато провадження за статтею 125 ККУ. За результатами судових експертиз та інших доказів, які будуть зібрані під час досудового розслідування, слідчі нададуть остаточну правову кваліфікацію діянням фігуранта.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1