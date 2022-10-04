3400 тонн піску, вкрадених в «Укрзалізниці» – на Волині повідомили про підозру членам організованої групи (фото)

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За процесуального керівництва Волинської обласної та Ковельської окружної прокуратури Волинської області екскерівнику Радошинського піщаного кар’єру та п’ятьом його спільникам повідомили про підозру у вчиненні організованою групою привласнення і розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, а також підроблення офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, члени групи налагодили схему відпуску з належного АТ «Укрзалізниця» кар’єру в Ковельському районі Волинської області піску за підробленими видатковими накладними поза бухгалтерським обліком.

У такий спосіб  упродовж січня-вересня 2021 року керівник, четверо його підлеглих та 30-річний львів’янин, який відповідав за пошук клієнтів, облік вкраденого та одержання грошей за товар,  здійснили відпуск 116 вантажівок з піском загальною масою понад 3,4 тисячі тонн, чим заподіяли акціонерному товариству збитки в розмірі майже 356 тисяч гривень.

Триває досудове розслідування.

Вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та про накладення арешту на їхнє майно.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури

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