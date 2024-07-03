$3400 за оформлення кваліфікаційних документів моряка: у зловживанні впливом викрили 41-річного жителя Ізмаїла

Зловмисника затримали «на гарячому» під час отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення представниками державної кваліфікаційної комісії моряків. Фігуранту повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області встановили, що ізмаїлець, не маючи ніякого відношення до місцевої фірми, яка уповноважена на надання послуг з підготовки документів для моряків, займається в ній протиправною діяльністю.

До фігуранта, який знаходився в офісі, звернувся відвідувач по консультацію щодо можливості оновлення професійних дипломів його знайомого моряка, інтереси якого він мав представляти за нотаріально посвідченою довіреністю. Той, вдаючи себе за працівника, запевнив, що забезпечить оформлення кваліфікаційних документів моряка, попросив у чоловіка копії та виказав вимогу надати йому гроші за здійснення впливу на посадових осіб Адміністрації судноплавства, які входять до складу державної кваліфікаційної комісії моряків, аби ті прийняли позитивне рішення на користь його товариша.

За оформлення кваліфікаційних документів з підтвердження двох наявних у моряка професійних дипломів штурмана та радіооператора, сертифікатів компетентності зловмисник запросив 3400 доларів. За його вимогою, довірений представник моряка повинен був дати йому авансом 2300 доларів, а решту – після отримання документів.

Правоохоронці задокументували отримання зловмисником двох траншів, після чого затримали його в процесуальному порядку. У якості речових доказів протиправної діяльності правоохоронці вилучили кошти, здобуті злочинним шляхом, та документацію. Також вилучені й інші гроші, які могли бути здобуті у протиправний спосіб. У подальшому перевірятиметься причетність чоловіка до аналогічних злочинів.

«На підставі зібраних доказів ми повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Підозрюваний був затриманий нами в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким він скористався», – зазначив старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області, капітан поліції Антон Алексєєнко.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одещини