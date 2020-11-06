35 кг метадону та 1 тонна прекурсорів – на Київщині ліквідовано потужну нарколабораторію

Київською міською прокуратурою спільно з працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції та слідчими поліції Києва викрито та затримано учасників злочинної групи, які організували діяльність потужної нарколабораторії з виготовлення метадону та збували його на території України та країн близького зарубіжжя (ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, на початку літа 2020 року 50-річна громадянка Російської Федерації разом із спільниками — громадянами України та громадянкою РФ організували на території Київської області діяльність високотехнологічної лабораторії з виготовлення психотропних речовин.

Спільники безпосередньо виготовляли метадон, а мешканка Російської Федерації здійснювала загальне керування та налагоджувала канали збуту виготовленого «товару», як на території України, так і за її межами, а саме у Росії та Білорусії.

Потужність нарколабораторії дозволяла виготовляти близько 100 кг метадону щомісячно, що еквівалентно 800 тис. доз для роздрібного продажу.

04.11.2020 під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури співробітниками ДПН НП України проведено обшуки за місцем проживання учасників злочинної групи та в приміщенні, де здійснювався синтез наркотичного засобу метадон.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили близько 35 кг метадону, близько 1 тонни прекурсорів, достатніх для виготовлення понад 250 кг наркотичного засобу метадон, понад 250 кг хімічних сполук, близько 500 одиниць обладнання (колби, пробірки, мірні стакани, холодильники, реактори), гроші в сумі 35 тис. доларів США та інші речові докази.

Оціночна вартість вилученого становить близько 50 млн гривень.

Трьох учасників злочинної групи затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру.

На вилучені речові докази та майно учасників злочинної організації буде накладено арешт.

На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За незаконні дії зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура