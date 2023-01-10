35-річна жінка нанесла численні ножові удари по шиї та тулубу свого знайомого, від яких той помер

Прокурори Самбірської окружної прокуратури завершили досудове розслідування і скерували до суду обвинувальний акт стосовно 35-річної жінки за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Львівської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що у листопаді минулого року у Самборі фігурантка гостювала у свого 36-річного знайомого. Під час розпивання алкогольних напоїв, між ними виник конфлікт, у ході якого жінка нанесла численні ножові удари по шиї та тулубу потерпілого. Від отриманих травм останній помер на місці події.

За клопотанням прокурора, обвинуваченій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.