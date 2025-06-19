35-річний чернівчанин привласнив кошти кредитного ліміту, відкривши позику на знайому

Зловмисник, перебуваючи в гостях у чернівчанки, скористався її довірою, використав її персональні дані та через мобільний телефон встановив кредитний ліміт на банківському рахунку жінки. Відтак привласнив зазначені кошти, здійснивши розрахунки за товари в магазинах міста. Сума матеріальної шкоди, завданої потерпілій, становить майже 15 тисяч гривень.

Викрили злочинну діяльність жителя обласного центру співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області спільно зі слідчими Чернівецького райуправління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 21 грудня минулого року 35-річний чернівчанин, перебуваючи в гостях у знайомої, зловживаючи її довірою, створив на ім’я потерпілої логін та пароль до онлайн-додатку одного з банків.

Після цього без згоди жінки взяв мобільний телефон та незаконно використавши її персональні дані, самостійно встановив кредитний ліміт на 15 тисяч гривень на її основному банківському рахунку.

Маючи доступ до онлайн-додатку одного з банків, 35-річний містянин переказував кредитні кошти із зазначеного рахунку постраждалої на власну банківську картку та здійснював розрахунки за різні товари в магазинах міста.

Загалом буковинець спричинив матеріальну шкоду потерпілій на майже 15 тисяч гривень.

Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької