35-річний одесит привласнив телефон перехожого та оформив на його ім’я кредит

Слідчі повідоми фігуранту про підозру у крадіжці та шахрайстві, за скоєння яких йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що зловмисник попросив на вулиці у перехожого хлопця мобільний телефон, щоб нібито комусь подзвонити, а дочекавшись, поки власник відволічеться, тихенько втік з його гаджетом.

Використовуючи банківський додаток, встановлений на привласненому телефоні, правопорушник перерахував понад 31 тисячу гривень на свій рахунок.

Загальний збиток, спричинений зловмисником, майже 39 тисяч гривень, зазначив 19-річний потерпілий, звернувшись невдовзі по допомогу до працівників відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1.

Під час проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 35-річний житель Одеси, за плечима якого дві судимості за пограбування. Слідчі з’ясували, що чужий мобільний телефон зловмисник продав, і правоохоронці наразі встановлюють його місцезнаходження, а виручені та кредитні гроші витратив на власні потреби.

Як зазначила слідча у справі Марина Єрмоленко, за наявності достатніх доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, та заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно. Максимальне покарання за ці злочини – позбавлення волі на строк до восьми років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 60560 гривень. Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Поліцейські зауважують: щоб не потрапити у подібну ситуацію, не давайте телефони незнайомцям. Якщо бажаєте допомогти з дзвінком – самі набирайте номер та передавайте потрібну інформацію. А якщо ви все ж стали жертвою зловмисника – негайно звертайтеся на гарячу лінію своєї фінансової установи, щоб заблокувати відкриті рахунки, та в поліцію.

Одеське районне управління поліції № 1