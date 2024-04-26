$3500 за одруження на жінці з інвалідністю – у столиці викрито чергову схему переправлення чоловіків за кордон

Фігурантки через телеграм-канали підшукували військовозобов’язаних чоловіків, бажаючих уникнути мобілізації, та пропонували їм одружитись на жінках з інвалідністю. Наразі правоохоронці встановлюють всіх учасників, причетних до вказаної незаконної оборудки.

«Фіктивне шлюбне агентство» викрили співробітники міграційної поліції спільно зі слідчими поліції Києва та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Оперативники встановили, що злочинну діяльності організувала 38-річна мешканка Київщини. Остання через оголошення в телеграм-каналах підшукувала чоловіків призивного віку, а її 48-річна спільниця допомагала із пошуком «наречених». Крім того, організаторка особисто супроводжувала молодят до кордону. За всю процедуру фігурантки просили 3500 доларів США.

Протиправну діяльність було викрито одразу після укладання фіктивного шлюбу із 43-річною уродженкою Тернопільської області, яка приїхала до столиці на один день для здійснення угоди. За свою участь у незаконній оборудці остання отримала 1500 доларів, які було вилучено під час слідчих дій.

Організаторку та «наречену» правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція найбільшого покарання передбачає до дев’яти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про оголошення про підозру третій учасниці незаконної оборудки, та встановлюються й інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Відділ комунікації поліції Києва