₴36,5 тис. хабаря за успішне складання іспитів – на Сумщині викрито керівництво одного із закладів освіти

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Роменської окружної прокуратури 29 січня 2025 року повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора одного з професійно-технічних навчальних закладів Роменщини та його заступнику, які вимагали та одержали хабар за успішне складання учнями іспитів (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрювані вимагали від одного з викладачів зібрати з кожного учня групи, в якій він викладає, по 2,8 тис. грн за успішне складання іспиту. При цьому викладач попередив учнів, що той, хто не сплатить кошти, – не складе іспит.

У вівторок, 28 січня 2025 року, правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України директора та заступника після одержання 36 тис. 500 грн від викладача. Водночас під час обшуку в кабінеті керівника виявлено та вилучено 209 тис. грн готівки.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Роменського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура