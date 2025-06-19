₴36 млн безпідставно виплаченого грошового забезпечення допустив замкомандира в/ч з Львівщини

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 55-річному начальнику штабу-першому заступнику командира військової частини за фактом недбалого ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

За даними слідства, підозрюваний без передбачених законом підстав погодив накази на виплати 100 тисяч гривень додаткових винагород для 217 військовослужбовців за бойові (спеціальні) завдання, які вони насправді не виконували, оскільки перебували у тиловому підрозділі.

Як наслідок, через несумлінне ставлення командира до служби і неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, особовому складу безпідставно нараховано майже 36 мільйонів гривень.

Наразі до суду подано клопотання про обрання для нього запобіжного заходу. Разом з тим, прокурори готують цивільний позов для відшкодування завданих державі збитків.

Досудове розслідування – ГУ НП у Львівській області, оперативний супровід – ДВКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону