3600 доларів хабаря за вплив на посадовців ОДА – У Миколаєві поліцейські затримали адвоката

Затримали фігурантку оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області та слідчі слідчого управління обласної поліції учора, 12 жовтня.

Як встановили поліцейські адвокатеса отримала від місцевого мешканця 3600 доларів США неправомірної вигоди. За цю суму гарантувала виділення йому 36 га землі для ведення особистого селянського господарства на території однієї з ОТГ. Для цього жінка мала намір вплинути на посадовців Миколаївської обласної державної адміністрації, аби останні позитивно розглянули дане питання.

Затримали фігурантку одразу після отримання нею обумовленої суми у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення їй підозри за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Миколаївська окружна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України