3600 закладок з метадоном щомісячно – у Кривому Розі викрито чергове наркоугруповання

За процесуального керівництва Криворізької північної окружної прокуратури викрито членів злочинної групи, які займались збутом метадону та сильнодіючого лікарського засобу — димедролу (ч.2 ст.307 та ч.3 ст.321 КК України).

За даними слідства, «наркобізнес» організувала 37-річна жінка з Кривого Рогу, залучивши до своєї діяльності місцевих мешканців. Щомісячно зловмисники реалізовували понад 3600 «закладок» через Інтернет-месенджери оптовими та дрібними партіями на суму близько 1,2 млн грн.

Під час проведення 13 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів правоохоронними органами вилучено вогнепальну зброю, понад 400 пігулок та 200 закладок з метадоном, медичні шприци, сліп-пакети з вказаними наркотичним засобом, димедрол, банківські картки, грошові кошти у національній та іноземній валюті, понад 50 мобільних телефонів тощо. Приблизна вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку складає 250 тис грн.

Наразі організаторці та ще чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється відділенням поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Оперативний супровід – Управлінням боротьби з наркозлочинностю в області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури